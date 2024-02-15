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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.24 19:30

Опора хирургов: 15 февраля - Международный день операционной медсестры

Помощницы врачей из Мурманской областной детской клинической больницы рассказали журналистам «Арктик-ТВ» о свой профессии.

Опора хирургов – так можно охарактеризовать операционных медицинских сестёр, которые свой профессиональный праздник отмечают 15 февраля. Для каждого врача во время работы особенно важно, чтобы рядом были напарники, на которых можно положиться.

Андрей Пахомов, заведующий хирургическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Операционная сестра – один из самых важных членов операционной бригады. Поэтому без их работы, наверное, хирургу было бы нереально работать. К счастью, с операционными сёстрами мне в жизни повезло. Это были старейшие работники Мурманской областной больницы, которые перешли сюда. В последствии они учили молодых сестёр и сейчас у нас практически полный набор медицинских сестёр – достаточно опытные, квалифицированные. И спасибо им за их работу».

Алёна Попова в Мурманск приехала совсем недавно из Калининграда. Работает операционной медицинской сестрой в ЛОР-отделении детской больницы с октября прошло года. Говорит, что с детства мечтала трудиться в сфере здравоохранения.  

Алёна Попова, операционная медицинская сестра ЛОР-отделения Мурманской областной детской клинической больницы: «Мне повезло с коллективом, меня тепло приняли, помогают, поддерживают, подсказывают, учат новому. А сама Мурманская область красивая, мне нравится. Я собираюсь дальше учиться, категорию повышать».

По словам молодого специалиста, путей для развития и карьерного роста здесь действительно немало. А уж как рады ответственной молодой медсестре врачи отделения – об этом и говорить нечего.

Яна Артамонова, заведующая детским ЛОР-отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Алёна Ильинична – это прекрасная медсестра, которую мы получили в наше отделение из Калининграда. И это очень хорошо, что она выбрала наше отделение. С ней прекрасно работать. Операционная медсестра должна понимать врача не с полуслова, а с полувзгляда. Это есть у нашей операционной медсестры. У нас и до этого работали операционные сестры. Хороший слаженный коллектив. Случайные люди здесь не задерживаются. И всегда, если человек наш, он вливается и работает здесь долгие годы. Потому что операционная сестра – важный элемент в нашей профессии. Она первый помощник. От того, как быстро она среагирует на ситуацию, как быстро подаст нужный инструмент – от этого очень много зависит в плане операций и в плане техничности наших манипуляций».

А вот Марина Александровна уже больше 30 лет трудится в хирургическом отделении. За свою карьеру прошла путь от палатной медсестры до старшей операционной. Делом своим горит. А свой коллектив ласково называет «маленькой семьёй». 

Марина Бахтиарова, старшая операционная сестра операционного блока хирургического отделения Мумрманской областной детской клинической больницы: «Я считаю, что я счастливый человек – моя работа приносит удовольствие. Я люблю свою работу, мне нравится работать с людьми, нравится видеть результат нашей работы. У меня был период, когда я немного работала в поликлинике, я поняла, что это совершенно не моё, там мне было очень некомфортно».

Стоит отметить, что работать в операционном зале может только самый квалифицированный персонал.

Марина Бахтиарова, старшая операционная сестра операционного блока хирургического отделения Мурманской областной детской клинической больницы: «У операционной сестры должно быть всё наготове перед операцией. Она должна проверить всю аппаратуру, чтобы не было никаких нюансов во время операции. Операционная, как говорят, не терпит случайных людей. Специалисты должны быть хладнокровные, где-то стрессоустойчивые. Принимать решения быстро, реагировать на что-то без обид каких-то».

Результат хирургического вмешательства зависит не только от врачей, но от всей команды, в которой роль операционной сестры имеет серьёзный вес.

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