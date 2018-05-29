Опорный вуз увольняет несколько преподавателей

Вторую неделю в Мурманске не утихают разговоры об увольнениях преподавателей Мурманского арктического государственного университета. 11 опытных и уважаемых научных работников, среди которых кандидаты наук, в один день оказались ненужными.

На очередном заседании учёного совета после тайного голосования было решено не продлевать договора с научно-педагогическими работниками. Процедуру конкурсного отбора не прошли те преподаватели, которые не соответствуют современным стандартам высшей школы к научно-педагогическим кадрам.

- Обязательное требование для педагогов, они должны подтверждать свою квалификацию, - отмечает Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - В данном случае подтверждать квалификацию, если претендуешь на эту должность. Эта позиция определяется учёными степенями, учёными званиями. Чтобы не почивать на лаврах, надо всё время работать: должны быть монографии, конкретные статьи, определенная работа по грантам, по проектам. Они и показывают, что человек квалифицирован.

Марина Наумлюк, преподаватель зарубежной литературы МАГУ с 36 летним стажем, конечно, в замешательстве от того, что ей придётся вынужденно покинуть вуз. По мнению Марины Валентиновны, качество образования в МАГУ от такой кадровой политики может пострадать, ведь университет лишится узких специалистов. Но она так же понимает, что требованиям современной высшей школы сложно соответствовать.

- Позиция моя такая: не избрали и не надо, я ухожу, потому что имя моё достаточно известное. Меня как специалиста знают очень хорошо, - говорит Марина Наумлюк, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ. - Достаточно того, что я владею итальянским и английским языками. Я хочу, чтобы на наше место пришли преподаватели с профильной степенью, чтобы они занимались подготовкой учительских кадров. А те, кто будут вести мой курс, то это люди вообще вне моей специальности.

Также отмечается, что у педагогов, не прошедших конкурсный отбор, трудовой договор заканчивается 31 августа. Студенты, которые обучались у этих преподавателей, будут сдавать грядущие экзамены именно у них.

Неравнодушные студенты не могли согласиться с таким решением учёного совета, по их мнению, несправедливым решением. Они стали собирать подписи против увольнения, но эта инициатива вряд ли сохранит преподавательский состав МАГУ.