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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.20 19:30

Опорный вуз Заполярья готовит врачей-терапевтов для нашего региона

Первые лекционные курсы и первая сессия позади, начались практические занятия. Студенты вновь созданного на базе МАГУ факультета «Лечебное дело» познают азы профессии.

Им суждено стать первыми в истории врачами-терапевтами, которых выпустит опорный вуз Кольского Заполярья. К открытию медицинского направления  в МАГУ  готовились 3 года. И пусть пока здесь нет бюджетных мест, конкурс при поступлении был немалым.

Юрий Закревский, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург высшей категории, руководитель направления «Лечебное дело» МАГУ:  «Значительно была расширена материальная база. Организованы сетевые договоры со всеми лечебными учреждениями Мурманской области на подготовку студентов,  шла переподготовка преподавателей, заключение договоров с профессорско-преподавательским составом Военно-медицинской академии, Петрозаводского госунивесритета, Северного государственного университета города Архангельска».

26 студентов, более половины из них имеют диплом медицинского колледжа и опыт работы в больницах и поликлиниках. 

Юлия Арчакова, студент факультета «Лечебное дело» МАГУ: «Мне нравится медицина. У меня стаж в медицине почти 8 лет. У нас высокий уровень подготовки, хорошие очень педагоги, мне всё нравится».

Практические занятия у студентов проходят и на базе Мурманского медицинского колледжа. По окончании вуза выпускники получат диплом «Врач общей практики» общегосударственного образца. Все 26 будущих специалистов  планируют остаться жить и работать в Мурманской области.

 

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