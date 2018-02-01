Оправданная ненависть к должникам

Злостные неплательщики, банкроты и должники - люди известные судебным приставам, которые поделились своими успехами и достижениями на пресс-конференции по итогам работы за 2017 год.

Работа судебных приставов, с точки зрения многих граждан, дело неблагодарное. Но, если отбросить в сторону эмоции, то труд инспекторов этой службы необходим нам всем, так как нередко, чтобы выполнить свой долг им приходится сталкиваться с неадекватными людьми и подвергать себя опасности.

- Я, как человек, занимающийся исполнительным производством, совершенно не жалею должников, - говорит Павел Ширяев, заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области. – Мне их совершенно не жалко. Я расстраиваюсь за взыскателей, которым мы не можем вернуть то, что положено, а должников не жалею.

Судебные приставы рассказали о проделанной в прошлом году работе. На исполнении в структурных подразделениях УФССП находилось почти 642 тысячи исполнительных производств на общую сумму около 47 миллиардов рублей. Повысить эффективность взысканий позволил тот факт, что служба имеет право арестовывать счета неплательщика и списывать долги. По словам руководителей учреждения, специалисты могли бы работать ещё эффективнее, но не хватает сотрудников, так как действующие загружены делами.

- Вы, являясь приставом-исполнителем, приходите на работу, а у вас на столе первого числа лежит две тысячи исполнительных производств, - рассказывает о буднях работы Павел Ширяев, заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области. - Мы физически не успеваем их все обработать.

Основные направления работы приставов из года в год не меняются, они взыскивают долги с алиментщиков и тех, кто не платит по коммунальным счетам.