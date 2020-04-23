Оправданные жёсткие ограничения

Как передвигаться на территории собственного города, что необходимо при себе иметь при выезде за его пределы, рассказали коллеги из большого ЗАТО.

Меры, принятые правительством области, уверены многие жители региона, носят, скорее, рекомендательный характер. Однако это не так. Стоит помнить, на территории региона введён режим повышенной готовности, что по закону разрешает правоохранительным органам осуществлять наказание злостных нарушителей самоизоляции.

Рейды во многих муниципалитетах уже начались, горожане получают предупреждения и даже штрафы, но по статистике, продолжают покидать дома без веского повода.

Помните, даже при посещении ближайшего магазина или медицинского учреждения при себе необходимо иметь пояснение, в котором указана цель выхода из квартиры. По-прежнему нужна и справка от работодателя, если гражданин движется к месту работы. К слову, на текущий момент в списке указаны 58 предприятий и организаций, которым можно осуществлять деятельность.

Гулять с ребёнком дошкольного и младшего школьного возрастов можно, но только при условиях социального дистанцирования - не менее одного метра от других прохожих, на придомовой территории с участием одного из родителей.

Форму справки можно найти в постановлении правительства. Распечатывайте и пользуйтесь…

С 14 апреля на участке дороги Междуречье - ЗАТО Александровск установлены специальные патрульные посты, которые осуществляют проверку документов и наличие сопутствующих справок.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Сотрудники ГИБДД согласно постановления правительства осуществляют контроль на 6 км автодороги Снежногорск - Мишуково, где расположен специальный пропускной пункт. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции, усилия которых направлены на обеспечение безопасности граждан».

Задействованы силы сразу нескольких структур и подразделений Государственной автодорожной и военной инспекций, а также Росгвардии. Они проверяют прописку граждан, либо наличие временной регистрации в большом ЗАТО, и конечно, пояснения или справу заданной формы.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Причина должна быть веская: смерть родственника, приобретения лекарств, заболевание. Вы должны будете это объяснить на КПП. Эти нормы касаются и КПП на Кулонге, на Сайде и Мишуково».

В случае отсутствия указанных документов, сотрудники силового ведомства имеют право не пускать транспортные средства дальше и разворачивать водителей с пассажирами обратно.