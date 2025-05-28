Определены первые 19 участников региональной программы переобучения «Герои Севера»

В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.

Напомним, региональная программа «Герои Севера», аналогичная федеральной «Время Героев», запущена в Мурманской области по поручению Президента РФ в День защитника Отечества. Для участия в программе поступило 377 заявлений от участников спецоперации, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц.

Отборочный этап включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.

В Заполярье программа реализуется совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), в соответствии с их методическими документами.

Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов.