Определены победители конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи и поддержку инициатив по сохранению культуры саами

Победу одержали и двое жителей Мурманска – Виталий Артемьев, представивший проект «Северный герой», и Кристина Бородина с короткометражной лентой «Куда подальше».

В рамках заявочной кампании, завершившейся 2 марта, было подано 17 заявок от соискателей в возрасте от 20 до 34 лет. После предварительного отбора Центра развития кинопроизводства Мурманской области к участию в конкурсе были допущены 13 работ начинающих режиссёров, сценаристов и продюсеров из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Общий объём инвестиций в идеи молодых авторов составляет 2 млн рублей. Почти все кинопроекты, представленные на заседании, планируются снимать в жанре короткометражного игрового фильма, один кинопроект имеет документальный формат.

Так, поддержку получит Юлия Крылова – победительница первого конкурса на предоставление гранта губернатора в 2021 году. Также гранты губернатора Мурманской области достанутся двум авторам из Санкт-Петербурга: Анне Лычкиной с короткометражным фильмом «52 герца» и Алексею Белову с историей «Когда моряк на берегу».

Победу одержали и двое жителей Мурманска – Виталий Артемьев, представивший проект «Северный герой», и Кристина Бородина с короткометражной лентой «Куда подальше».