В период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели
Определены победители конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Андрея Чибиса за особые достижения в обучении

На неё могут претендовать студенты государственных организаций, расположенных на территории Мурманской области, очно обучающиеся по программам высшего образования.

Победителями стали 40 студентов Мурманского арктического университета, которые при поступлении имели не менее 250 баллов ЕГЭ, медаль за особые успехи в учении или диплом СПО с отличием и окончили курс университета только на «отлично».

Эти студенты получат единоразовую выплату в 100 тысяч рублей.

Напомним, для студентов МАУ действует комплекс мер поддержки. Лучшие 50 первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям, получают ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч рублей и возможность отправиться в экскурсионную поездку по региону в конце учебного года.

Студенты, завершившие учебный год на «отлично», получают жилищный сертификат на 100 тысяч рублей. Иногородним отличникам предоставляется компенсация расходов на поездки домой до 30 тысяч рублей и полное возмещение стоимости общежития.

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
