Определены победители конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Андрея Чибиса за особые достижения в обучении

На неё могут претендовать студенты государственных организаций, расположенных на территории Мурманской области, очно обучающиеся по программам высшего образования.

Победителями стали 40 студентов Мурманского арктического университета, которые при поступлении имели не менее 250 баллов ЕГЭ, медаль за особые успехи в учении или диплом СПО с отличием и окончили курс университета только на «отлично».

Эти студенты получат единоразовую выплату в 100 тысяч рублей.

Напомним, для студентов МАУ действует комплекс мер поддержки. Лучшие 50 первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям, получают ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч рублей и возможность отправиться в экскурсионную поездку по региону в конце учебного года.

Студенты, завершившие учебный год на «отлично», получают жилищный сертификат на 100 тысяч рублей. Иногородним отличникам предоставляется компенсация расходов на поездки домой до 30 тысяч рублей и полное возмещение стоимости общежития.