Определены победители конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Андрея Чибиса за особые достижения в обучении
Победителями стали 40 студентов Мурманского арктического университета, которые при поступлении имели не менее 250 баллов ЕГЭ, медаль за особые успехи в учении или диплом СПО с отличием и окончили курс университета только на «отлично».
Эти студенты получат единоразовую выплату в 100 тысяч рублей.
Напомним, для студентов МАУ действует комплекс мер поддержки. Лучшие 50 первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям, получают ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч рублей и возможность отправиться в экскурсионную поездку по региону в конце учебного года.
Студенты, завершившие учебный год на «отлично», получают жилищный сертификат на 100 тысяч рублей. Иногородним отличникам предоставляется компенсация расходов на поездки домой до 30 тысяч рублей и полное возмещение стоимости общежития.