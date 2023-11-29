Определились 55 стипендиатов ежегодной премии главы ЗАТО Александровск

Лучшие представители креативной и прогрессивной молодёжи, уже сегодня подтвердившие многократными достижениями свой успех в творческой, спортивной, общественно-полезной и научной областях, стали стипендиатами главы ЗАТО Александровск.

Талантливые дети - талантливы во всём. Это уже не раз сама себе доказала Лиза Куликова. Девушка с 4 лет буквально растёт на сцене: выступает в хореографическом коллективе города подводников. Однако награду Елизавете от имени главы ЗАТО Александровск вручали вовсе не в творческой номинации. Впрочем, стипендию она всё равно потратит на любимое дело: уже запланировала покупку реквизита и костюмов для танцев.

Елизавета Куликова, стипендиат, г. Гаджиево: «Очень многие вещи нужны для занятия хореографией. Мне приятно не только получать заслуги при помощи слов близких и руководителя, но и получать финансы».

Наталья Капустина, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Это ребята, которые достигли серьёзных результатов в творческой, научной, спортивной, общественной деятельностях. Желаю им новых достижений и всех благ».

Материальное поощрение – это лишь форма, уверены ребята. Это приятный бонус к тёплым словам и благодарностям.

Эвелина Старковская, стипендиат, г. Снежногорск: «Дети понимают, что работают не только для себя, но и для окружающих».

Елизавета Зламан, стипендиат, г. Снежногорск: «Они вкладывают свои силы и энергию в какой-либо вид деятельности, поэтому стоит их поощрять».

Особое достижение - быть номинантом в номинации «Общественно-полезная деятельность». Это та ниша, в которой ребёнок может достичь хороших результатов, благодаря проявленному милосердию, добродушию и человеколюбию. Радует, что претендентов на получение награды за «большое сердце» с каждым годом становится больше.

Анастасия Кувшинчикова, стипендиат, г. Гаджиево: «Это дело всей моей души, я достаточно много сделала в направлении волонтёрства. Это стало большой частью моей жизни, поскольку это невероятно интересно, за это мне вручают стипендию».

Егор Жабко, стипендиат, г. Полярный: «Я веду активный образ жизни и помогаю людям, которые нуждаются в помощи».

Среди 55 стипендиатов ежегодной премии главы ЗАТО Александровск – ребята, проявившие себя в олимпиадах, активно участвующие в жизни школы и города, являющиеся представителями молодёжных движений, занимающиеся творческой деятельностью и волонтёрством. Особо отличившиеся получают премию «Успех».