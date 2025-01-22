Определись первые победители чемпионата и первенства Мурманской области по лёгкой атлетике (спорт ПОДА, ЛИН, спорт глухих)

В городе-герое дали старт чемпионату и первенству Мурманской области по легкой атлетике среди лиц с нарушениями интеллекта, слуха, а также с поражением опорно-двигательного аппарата. Побороться за награды и заодно испытать свои силы со всего региона приехали 48 особенных спортсменов.

Александра Дмитриева, главный судья соревнований чемпионата и первенства Мурманской области по спорту ЛИН, ПОДА и по спорту глухих: «Соревнования проходят достаточно быстро и на высоком уровне, так как спортсменов не так много. Это очень высокий уровень. Здесь нужны спортсмены с определенными разрядами, требованиями к соревнованиям, поэтому отбираются сюда самые лучшие. А в дальнейшем ребята отбираются уже в состав сборной Мурманской области для участия в чемпионате Первенства России».

В стенах Легкоатлетического манежа, выступившего площадкой для соревнований, участники состязались в смешанных эстафетах 4 по 200 метров и, конечно, в беге на различные дистанции.

На протяжении всего мероприятия на площадке царила атмосфера спортивного азарта и напряженного, но вместе с тем здорового соперничества. Каждый участник выкладывался на полную, демонстрируя удивительную силу духа, непоколебимую волю к победе и отличную физическую подготовку.

Максим Лебедев, участник чемпионата и первенства Мурманской области по лёгкой атлетике из города Оленегорска: «Я бежал 500 метров, это семь кругов. И результат у меня, я думаю, хороший будет».

Тренеры особенных спортсменов не только наставляли своих подопечных, но и поддерживали, мотивировали их.

Александр Шеповалов, старший тренер по спорту ЛИН из города Оленегорска: «Тренер всегда рассчитывает на своих спортсменов, верит, что они что-то займут».

По итогам первого соревновательного дня медали и грамоты получили 18 спортсменов