Определись первые победители чемпионата и первенства Мурманской области по лёгкой атлетике (спорт ПОДА, ЛИН, спорт глухих)
Александра Дмитриева, главный судья соревнований чемпионата и первенства Мурманской области по спорту ЛИН, ПОДА и по спорту глухих: «Соревнования проходят достаточно быстро и на высоком уровне, так как спортсменов не так много. Это очень высокий уровень. Здесь нужны спортсмены с определенными разрядами, требованиями к соревнованиям, поэтому отбираются сюда самые лучшие. А в дальнейшем ребята отбираются уже в состав сборной Мурманской области для участия в чемпионате Первенства России».
В стенах Легкоатлетического манежа, выступившего площадкой для соревнований, участники состязались в смешанных эстафетах 4 по 200 метров и, конечно, в беге на различные дистанции.
На протяжении всего мероприятия на площадке царила атмосфера спортивного азарта и напряженного, но вместе с тем здорового соперничества. Каждый участник выкладывался на полную, демонстрируя удивительную силу духа, непоколебимую волю к победе и отличную физическую подготовку.
Максим Лебедев, участник чемпионата и первенства Мурманской области по лёгкой атлетике из города Оленегорска: «Я бежал 500 метров, это семь кругов. И результат у меня, я думаю, хороший будет».
Тренеры особенных спортсменов не только наставляли своих подопечных, но и поддерживали, мотивировали их.
Александр Шеповалов, старший тренер по спорту ЛИН из города Оленегорска: «Тренер всегда рассчитывает на своих спортсменов, верит, что они что-то займут».
По итогам первого соревновательного дня медали и грамоты получили 18 спортсменов