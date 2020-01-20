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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.20 19:30

Определись победители фотоконкурса «Я и «Полярный вестник»

В редакции муниципальной газеты ЗАТО Александровск состоялось награждение победителей и призеров фотоконкурса «Я и «Полярный вестник».

Коллектив «Молодушки» из Полярного каждую репетицию начинает со свежей прессы,  поэтому из периодики участники ансамбля узнали,  что редакция муниципальной газеты ищет таланты для участия в фотоконкурсе.

Людмила Дорожкина, участница конкурса, г. Полярный: «Всё в газете интересно: для этого и берём, чтобы узнать новости города, по культуре какие мероприятия проходят,  где дети участвовали, какие изменения, что нового появляется в городе».

А после прочтения актуальных новостей, газету  можно повторно использовать. Именно так и поступили юные участники коллектива «Фантазия» из Гаджиево, которые вместе с педагогом изготовили стильные бумажные платья

Екатерина Жданова, заместитель директора Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Это у  нас уже не первая коллекция, у нас были платья из бумаги, газет, из упаковочной бумаги, поэтому мы с удовольствием принимаем участие в подобного рода конкурсах».

Первый творческий конкурс газеты «Полярный вестник» был организован несколько лет назад, и вот теперь после продолжительного перерыва, новый редактор печатного издания обещает, что фотосостязание станет традиционным.

Александра Полянина, главный редактор газеты «Полярный вестник»: «Главное условие конкурса – наличие в кадре газеты «Полярный вестник». Приветствовались креативность, юмор и всё, на что хватит фантазии нашим читателям».

Стартовал конкурс в начале декабря, поэтому многие участники решили и праздник отметить, и яркие фотографии сделать.

Ирина Толстикова, председатель отделения Всероссийского общества инвалидов, г. Полярный: «А всё было спонтанно: отмечали Новый год в Снежногорске, увидели, что там  проходит конкурс! Решили, надо поучаствовать.  Это было так спонтанно, мы ни на что не рассчитывали, просто было хорошее настроение».

Лучшие из присланных фотографий украсили страницы первого выпуска газеты в новом году. Победителем конкурса «Я и «Полярный вестник» стал Николай Бут из Полярного, на 2-ом месте Татьяна Узкая из Гаджиево. Третье место также досталось жительнице города воинской славы Людмиле Дорожкиной.

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