Определись победители фотоконкурса «Я и «Полярный вестник»

В редакции муниципальной газеты ЗАТО Александровск состоялось награждение победителей и призеров фотоконкурса «Я и «Полярный вестник».

Коллектив «Молодушки» из Полярного каждую репетицию начинает со свежей прессы, поэтому из периодики участники ансамбля узнали, что редакция муниципальной газеты ищет таланты для участия в фотоконкурсе.

Людмила Дорожкина, участница конкурса, г. Полярный: «Всё в газете интересно: для этого и берём, чтобы узнать новости города, по культуре какие мероприятия проходят, где дети участвовали, какие изменения, что нового появляется в городе».

А после прочтения актуальных новостей, газету можно повторно использовать. Именно так и поступили юные участники коллектива «Фантазия» из Гаджиево, которые вместе с педагогом изготовили стильные бумажные платья

Екатерина Жданова, заместитель директора Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Это у нас уже не первая коллекция, у нас были платья из бумаги, газет, из упаковочной бумаги, поэтому мы с удовольствием принимаем участие в подобного рода конкурсах».

Первый творческий конкурс газеты «Полярный вестник» был организован несколько лет назад, и вот теперь после продолжительного перерыва, новый редактор печатного издания обещает, что фотосостязание станет традиционным.

Александра Полянина, главный редактор газеты «Полярный вестник»: «Главное условие конкурса – наличие в кадре газеты «Полярный вестник». Приветствовались креативность, юмор и всё, на что хватит фантазии нашим читателям».

Стартовал конкурс в начале декабря, поэтому многие участники решили и праздник отметить, и яркие фотографии сделать.

Ирина Толстикова, председатель отделения Всероссийского общества инвалидов, г. Полярный: «А всё было спонтанно: отмечали Новый год в Снежногорске, увидели, что там проходит конкурс! Решили, надо поучаствовать. Это было так спонтанно, мы ни на что не рассчитывали, просто было хорошее настроение».

Лучшие из присланных фотографий украсили страницы первого выпуска газеты в новом году. Победителем конкурса «Я и «Полярный вестник» стал Николай Бут из Полярного, на 2-ом месте Татьяна Узкая из Гаджиево. Третье место также досталось жительнице города воинской славы Людмиле Дорожкиной.