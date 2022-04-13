Определить вектор развития талантов у детей и подростков

Педагоги из учреждений дополнительного образования региона приехали в Мурманск, чтобы обсудить федеральную концепцию, направленную на поиск и развитие талантов у детей и подростков.

Елизавета Зламан, директор муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр», ЗАТО Александровск: «Идёт изучение категорий детей, и уже под эти группы детей разрабатываются конкретные на муниципальном уровне методы поддержки».

Руководитель образовательного центра ЗАТО Александровск считает, что каждый ребёнок, независимо от своих способностей и возможностей, вправе получить услугу дополнительного образования, стоит лишь захотеть. Директор учебного центра «Лапландия» поддерживает такие инициативы.

Сергей Кулаков, директор центра образования «Лапландия»: «Все вы, наверное, слышали про сертификаты дополнительного образования, про навигатор дополнительного образования. Мы должны понимать, я обращаюсь сейчас к родителям, что очень важно, что у нас сферы дополнительного образования - это не только Дома творчества, традиционные кружки и секции, спортивные школы. Это сегодня 505 организаций, которые предоставляют дополнительное образование нашим детям».

Остаётся лишь зарегистрироваться на портале персонифицированного дополнительного образования Мурманской области, выбрать интересующую программу и оставить заявку на получение сертификата. Тем не менее, у каждого учебного центра есть свои ограничения.

Оксана Бережняк, заместитель директора по инновационной деятельности, руководитель Регионального модельного центра Мурманской области: «Пользуясь большими данными, каждая муниципальная система имеет свои определённые особенности, как социально-экономические вызовы своего муниципалитета, так и возможности: кадровые, материально-технические, инфраструктурные. Поэтому все находятся в разных условиях».

Например, в той же «Лапландии», работают 10 секций и объединений - от балета до робототехники.