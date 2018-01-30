Определяемся с профессиями, заманиваем врачей, выходим из кабинетов

В правительстве Мурманской области задумываться о том, как организовать вступительную кампанию в вузы в 2018 году. Этот вопрос, а также ряд других, обсудили на оперативном совещании регионального правительства.

В этом году в Мурманской области школу закончат порядка 11 тысяч молодых людей, поэтому уже сейчас выпускники выбирают профильные дисциплины для сдачи ЕГЭ и определяются с вариантами поступления. Чтобы выпускники с последними звонками не покидали регион, качество и доступность профессионального образования в регионе постоянно улучшают. К приемной кампании в вузы готовятся загодя. Сколько ребят в этом году смогут поступить на бюджет - уже известно.

- В этом году в МАГУ готовы принять на бюджетные места 512 студентов и 368 выделено небюджетных мест очной формы обучения, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. В МГТУ 485 бюджетных мест, в том числе 112 для заочного обучения. В том числе есть и 413 внебюджетных мест на очную форму обучения.

Кроме того, на оперативном совещании Марина Ковтун поручила разработать и запустить программу «Арктический доктор» силами регионального бюджета, дополнив её льготной ипотекой для медицинских работников. Государственная программа «Развитие здравоохранения», которая предусматривает выплату миллиона рублей врачам, переехавшим в города с населением менее 50 тысяч человек, запущена ещё в прошлом году. Однако дефицит медицинских работников ощущается и в крупных городах региона.

- Мы отмечаем, что дефицит врачей в медицинских организациях, которые расположены в городах численностью более 50 тысяч человек, составляет около 75% от общего дефицита врачей по всей Мурманской области, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Новые условия предоставления единовременной компенсационной выплаты не позволяют нам кардинально изменить ситуацию с врачебными кадрами в Мурманской области, а, возможно, вызовут ещё больший отток врачей в регионы с высокой плотностью населения, расположенные в более благоприятных климатических условиях.

О важности обратной связи руководителей муниципалитетов с людьми губернатор Мурманской области напомнила главам населённых пунктов. Для того чтобы не терять контакта с населением, Марина Ковтун посоветовала им «выходить из кабинетов», встречаться с жителями, а также своевременно размещать актуальную информацию на интернет-площадках.