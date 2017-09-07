Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП

Вчера в конце рабочего дня мурманчане, прогуливающиеся возле торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл», стали очевидцами ДТП, произошедшего на проспекте Ленина - во время движения перевернулся техническая машина службы ремонта контактных троллейбусных сетей, принадлежащий акционерному обществу «Электротранспорт».

Авария с участием автомобиля техобслуживания троллейбусных электросетей произошла 6 сентября около половины восьмого вечера. Перевернувшаяся машина перегородила две полосы дороги.

По словам очевидцев, спецмашина поднималась в горку по проспекту Ленина. На середине пути между остановками общественного транспорта «Детский мир» и «Улица капитана Журбы» машина внезапно повалилась на бок. От удара у машины развернулся подъёмник.

Сотрудники дорожной полиции работали на месте ДТП в течении нескольких часов. А уже в районе десяти часов вечера автомобиль при помощи автокрана удалось поставить на колёса. Пострадавших в ДТП чудом не оказалось. Водитель отделался лёгким испугом, а пассажир автомобиля, находившийся в кунге этой же машины, получил ушибы и царапины. В течении трёх часов движение в районе «Мурманск Молла» было затруднено.

Как оказалось, авария произошла из-за того, что водитель, перестраиваясь, слишком резко повернул руль. Высокий автомобиль потерял устойчивость и опрокинулся.

- 6 сентября примерно в 19.30 в Мурманске водитель специализированного транспортного средства, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Книповича в сторону юга, при перестроении в правый ряд не учёл особенности своего автомобиля и допустил опрокидывание, - комментирует Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - В результате происшествия никто не пострадал, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.33, по которой в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение.