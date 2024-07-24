Опрос «Арктик-ТВ»: качели и айсберг появились в центре Мурманска, или Нравится – не нравится

На площади Пять Углов Мурманска уже видны изменения. Здесь установили новый арт-объект «Айсберг» - символ Арктики, вокруг которого высадили яркие цветы.

А по соседству монтируют качели. Территория уже не кажется пустынной. Но нравятся ли новшества северянам и гостям города? И каким бы они хотели видеть это пространство? На эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ»:

- Сейчас становится красиво, нормально. Мне нравится.

- То, что делают сейчас, мне уже нравится. Это круто, прикольно выглядит. Я сама из Кировска, у нас такого делают намного меньше. Мне это нравится. Супер красиво смотрится.

- Я, как человек семейный, думаю, что это надо. Если что-то для детишек добавят, особенно, если для детишек, то вообще замечательно. Все хорошо. -

- Как-то не очень. Если бы асфальт тут установили, что-то красивое по центру было бы, то нормально.

- Для начала сделать бы дорогу, чтобы можно было гулять людям нормально, а не эту брусчатку. Потом поставить хотя бы маленькую площадку для детей, цветы посадить, а в центре фонтан, как в парке.

- Может быть, палатки с чем-нибудь, потому что приезжает много туристов. Им было бы удобнее здесь что-нибудь купить.

- Я бы оставила то, что тут было. Прекрасная была клумба, приходили, фотографировались, улыбались и было настроение. Есть скамейки, нам этого достаточно. Должно быть пространство, воздух. Не нужно никаких нагромождений.

- Мне нравятся здесь только цветы, чтобы была клумба с цветами, как бабушка говорит.

- Всё замечательно, а предложений нет.