Опрос «Арктик-ТВ»: крещенские купания не относятся к православной традиции – мнение мурманчанина
Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у земляков, будут ли они участвовать в крещенских купаниях.
Срез мнений получился противоречивый:
– Да… Было холодно, мокро, но я была на адреналине. Мне кажется, что я потом заболела.
- Пробовал, да. Я приехал с Пушкинских Гор, там это традиция у монахов, у отца Василия, у отца Иоанна. Там постоянно все в прорубь окунаются. Но я не рискну, потому что мне слишком много лет.
– Отношусь к традиции положительно, молодцы ребята…
- Нет, эта традиция не относится к православной. Церковь её не больно одобряет… А всем остальным лучше не лазить в холодную воду.
– Пробовал… Но в этом году не будет физической возможности.
- Я не крещенный, но я буду… Мы из Санкт-Петербурга.
– Наверное, около 10 лет я участвую в этом… Для поддержания духа и здоровья.