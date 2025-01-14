Опрос «Арктик-ТВ»: крещенские купания не относятся к православной традиции – мнение мурманчанина

- Пробовал, да. Я приехал с Пушкинских Гор, там это традиция у монахов, у отца Василия, у отца Иоанна. Там постоянно все в прорубь окунаются. Но я не рискну, потому что мне слишком много лет.

Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у земляков, будут ли они участвовать в крещенских купаниях.

Срез мнений получился противоречивый:

– Да… Было холодно, мокро, но я была на адреналине. Мне кажется, что я потом заболела.

- Пробовал, да. Я приехал с Пушкинских Гор, там это традиция у монахов, у отца Василия, у отца Иоанна. Там постоянно все в прорубь окунаются. Но я не рискну, потому что мне слишком много лет.

– Отношусь к традиции положительно, молодцы ребята…

- Нет, эта традиция не относится к православной. Церковь её не больно одобряет… А всем остальным лучше не лазить в холодную воду.

– Пробовал… Но в этом году не будет физической возможности.

- Я не крещенный, но я буду… Мы из Санкт-Петербурга.

– Наверное, около 10 лет я участвую в этом… Для поддержания духа и здоровья.