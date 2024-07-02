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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.07.24 19:30

Опрос «Арктик-ТВ»: мурманчане мечтают о бесплатных спортивных площадках и ярких цветах

В Мурманской области продолжается стратегическая сессия по развитию плана «На Севере – Жить!». Свои идеи по обновлению стратегического плана «На Севере – Жить!» можно предложить на портале «Наш Север», но журналисты «Арктик-ТВ» решили лично узнать у мурманчан, что не хватает Мурманской области и столице Заполярья.

- Любой житель Мурманской области может предложить свои идеи по изменениям в городе или регионе. Например, сейчас мы находимся на площади Пять Углов в Мурманске, где в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» произойдут большие изменения. Например, на месте, где я сейчас стою, будут построены беседки, а здесь зелёные насаждения и инсталляция.

- Это очень интересная тема, мы видим, что на самом деле город развивается, как и вся область. Но нам, мне лично, кажется, что чем больше зелени, тем город будет уютнее и он дружелюбную атмосферу приобретет. Моё пожелание сводится к тому, чтобы какие-то зелёные, может быть небольшие островки, сохранять и насаждать новые. А вы?

– В целом я согласна, что город развивается и очень много объектов появляется в точки зрения визуального ряда, очень много скамеечек, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы появлялись системы общественного туалета, потому что много туристов, очень много пешеходных прогулок и это становится проблемой иногда. Если экскурсии вечерние - магазины уже закрыты, в гостиницы, наверное, странно туда заходить. Такое пожелание.

– Может быть идеи какие-то свои привнесёте?

– Нет. У меня никаких идей нет, мне всё нравится.

- У нас и разрушенных очень много. Посмотрите, в Ленинский район сходите и посмотрите. Сделают изгородь и всё такое, конечно на это смотреть ужасно и детям расти в этом состоянии мне кажется удручающе.

– Может быть в этих местах можно сделать какие-то культурные организации, построить детские площадки.

– Вот побольше бы, чтобы раньше, когда мы жили, были и волейбольные площадки, мы играли во всё, а сейчас всё платно, куда не пойдешь, куда не сунешься – все платно. Мне кажется, что больше нужно бесплатного сделать для детей, чтобы их чем-то занять, потому что это наше поколение. А что из них потом вырастет, зависит от нас.

– А ты что бы хотел изменить в нашем городе?

– Больше ярких цветов, а не то, что вот эти серые штуковины...

Комментарии

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