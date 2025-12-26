Опрос «Арктик-ТВ»: перед Новым годом у мурманчан прекрасное настроение

Новый год всё ближе - улицы сияют праздничными огнями, но главное украшение города – это, конечно, настроение его жителей.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» вышли на улицы Мурманска, чтобы узнать у земляков и гостей Заполярья, как они планируют встречать 2026-й, и удалось ли яркому наряду города помочь им настроиться на праздничную волну.

- Новогоднее настроение – прямо вау! Очень замечательное, торжественное, прямо вау. Жду с нетерпением Нового года.

- Я раз в Мурманске, но очень красиво, нравится, бесподобно.

- Очень красиво, карусель вот радует. Очень красивая ярмарка в этом году, всё очень красиво и достойно.

- Вы уже решили, как будите праздновать этот Новый год?

- Мы Новый год празднуем с семьей традиционно дома: оливье, вкусная еда, подарки под ёлку детям. Традиционно. Ну, и на праздниках хотим, конечно, погулять, на мероприятия сходить, на лыжах покататься. Сейчас время для активного отдыха.

- Каждый год с друзьями мы любим собираться. У меня есть один прекрасный друг, который запускает всё время фейерверки, салюты. Надеюсь, что он и в этот раз все свои деньги потратит на это мероприятие.

- Надеемся, что сын забежит. С мужем и сыном встретим Новый год дома, по-домашнему. Шампанское уже куплено, салаты сделаем, огурцы тоже насолены.

- Новогоднее настроение у нас отличное. Папа наш вернулся с командировки, вернулся прямо на день рождения дочки. Поэтому мы все ждём праздника. Правда, погода немножко подкачала, но мы верим, что будет снег.

- Уже решили, как будете праздновать?

- В семейном кругу с оливье и с уткой.

- Понравилось тебе на праздниках городских?

- Да. Мы хороводы водили, сказки показывали и дарили подарки.

А стишки какие-нибудь рассказывала? Может быть, и нам расскажешь?

- За окном снежинок стая тоже водит хоровод. // Попрощавшись с годом старым, мы встречаем Новый год!