Опрос «Арктик-ТВ»: с мошенниками сколько не боролись, они всё равно есть и будут!

Жители России стали чаще сталкиваться с мошенниками, которые звонят по телефону, пишут сообщения и даже лично встречаются гражданам на улицах города.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить, как часто северяне встречаются с обманщиками и, что делать, когда понимаешь, с кем имеешь дело.

- Вы сталкивались когда-нибудь в жизни с мошенниками?

– Сталкивался. Да, бывало.

– Какие ситуации были, что делали вы в этот момент? Как боролись с ними?

– В современном мире это сейчас всё через соцсети, информация поступает скорее всего через телефон. Нужно отбиваться от них, естественно не поддаваться на уловки. Очень часто сталкиваюсь по банкам. Всегда говорю, что перезвоню своему менеджеру сам.

– Как вы считаете, как нужно бороться с такими действиями?

– Это должно быть, наверное, всё-таки на законодательном уровне, чтобы это всё отслеживалось, специальные структуры создавались, работали.

- А вы сталкивались с мошенниками?

– Нет, не сталкивалась.

– Как вы считаете, как с ними нужно бороться?

– Я не знаю, честное слово, не знаю.

- А вы знаете, какие виды бывают мошенничества, чтобы избежать таких ситуаций в жизни?

– Не брать трубку. Я обычно не беру трубку, если вызов идёт с незнакомого номера телефона.

- Вы сталкивались с мошенничеством в жизни? Как это было?

– Звонят, говорят, что из Москвы, прокуратура. Я говорю, вы мошенники, он и трубку бросил. Я все понимаю сразу уже, потому что это все ясно.

- Как вы считаете, как с ними нужно бороться?

– Не знаю, это власти должны разбираться. Нам надо голову иметь на плечах и всё.

- Да, сталкивался.

- Расскажите, что тогда произошло, какие были ваши действия?

- Это было лет десять назад.

– Как это было, помните?

– Да, мне сообщения пришли о том, что кто-то хотел снять деньги с моей карты. И я повелся, на их поводу пошёл, нажал и случайно перевел деньги.

– Сколько вы тогда перевели?

- Тысяч двадцать, но это не так уж и много. Могут и ещё больше снять.

- А что надо делать в таких случаях?

- Трубку положить, заставить положить трубку. Женщина рядом шла как-то год назад пожилая, ей явно звонят мошенники. Ей говоришь: «Положите трубку!», - а она не реагирует.

– А вы отговорили её от каких-то действий?

– Женщину? Нет. А у товарища смартфон из рук вырвали. Только так и остановили.

- Такие радикальные меры приняли?

– Да, он как заколдованный, зачарованный стоит, слушает, отвечает.

– Как нужно бороться с такими мошенниками?

– С ними сколько не боролись, они всё равно есть и будут.