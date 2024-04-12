Опрос «Арктик-ТВ»: скоро лето, а где собираются его провести мурманчане

Скоро наступает отпускная пора, поэтому журналисты «Арктик-ТВ решили спросить земляков о том, куда горожане собираются поехать на отдых.

Если в Мурманске все тает, то в других регионах, поюжнее, уже полноценная весна, а где-то, по заполярным меркам, и лето.

Скоро наступает отпускная пора, поэтому журналисты «Арктик-ТВ решили спросить земляков о том, куда горожане собираются поехать на отдых.

Весна настигла Мурманск внезапно, а как известно всем мурманчанам, где весна, там и лето.

О планах жителей областного центра на предстоящий летний сезон делятся мурманчане:

- У нас есть дом в Сухуме, но я никуда не еду, я остаюсь, мне тут нравится лето. А там очень жарко.

- Я думаю немножко поработать, так как студенческая жизнь очень сложная. Конечно же надо съездить в отпуск, думаю, куда-нибудь на юг, а то здесь всё-таки холодно немножко.

- Я мальчика с армии жду. Никуда не поеду – работа.

- Не знаю, планов нет. Может быть, поехать к морю.

- Ну, какие планы? Во-первых, с детьми выезжаем на юг, почти что каждый год в Анапу ездили. Частные дома снимали, нормально там. Внуки же, нужно их обязательно вывозить. Вот такие планы на лето.

- Буду здесь отдыхать, нет возможности выехать.

- Будем отдыхать в Мурманской области, выезжать никуда не будем.

- Куда съездить? В Архангельскую область, надо строить дом.

- Летом буду работать. Мужу дадут отпуск в середине августа, тогда и поедем с ним домик в деревне обустраивать.