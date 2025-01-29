Опрос «Арктик-ТВ»: вейпы надо запретить, считают мурманчане

Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также их производство. По словам председателя заксобрания Вячеслава Володина, этот документ стал инициативой всей нижней палаты парламента.

В ряде источников говорится, что от курения таких веществ разрушается эндокринная система, а в некоторых случаях возникают нарушения в работе печени и почек.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать о том, а как к такому запрету относятся земляки - северяне. Срез ответов получился почти однозначный:

– Не знаем, мы не курим вейпы.

- Я думаю, это скажется положительно, как минимум, на астматиках.

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– Как думаете, сигареты или вейпы хуже?

– Я думаю, что вейпы.

– Почему?

– Ну, непонятная жижа.

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– Как думаете, что стоит запретить только вейпы или всё вместе с сигаретами?

– Только вейпы, я думаю.

– А сигареты почему оставить?

– Население уже, как минимум, привыкло к сигаретам. Как можно отказать?