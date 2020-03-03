ОПРОС: Берите всё или уходите голодным – голосование по Конституции РФ

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у горожан их мнение по поводу поправок в Основной закон страны, спросив у них, знают ли они про изменения и дне голосования.

- Меня не устраивает голосование пакетом. Представляете вы приходите в ресторан, а вам говорят: либо берёте всё или уходите голодным.

- Положительно отношусь к правкам.

- Негативно, больше.

- Голосовать пойду.