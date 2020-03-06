ОПРОС: Какой должна быть женщина?

О том, какой должна быть современная женщина, журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у представителей сильного пола. Как оказалось, жители заполярной столицы оказались не особо красноречивы:

- Доброта у них должна быть.

- Душевная, добрая.

- Для меня - под себя.

- Желание создать семью, красота второстепенна.

- Быть умной, заботливой