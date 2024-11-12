Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря

В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы ещё на один день. 28 декабря сделать выходным, а последнюю рабочую неделю пятидневной вместо шести.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у мурманчан, что они думают по этому поводу. Срез мнений получился противоречивым, но большинство северян готовы отдыхать больше:

- Ну, может быть. Меня это не особо волнует.

- Абсолютно вредно!

- И так народ отдыхает, работать когда? Надо, чтобы все работали в этот день.

- Если новогодние дни будут продлены, соответственно у рабочих будет больше времени выспаться, они будут более продуктивными. Я думаю, что это очень хорошая идея.

- Если это не чревато последствиями, то почему бы и нет? Лишний выходной.

- Нет. Я считаю, что люди должны работать больше, чем вот сейчас ещё. Получается, что каникулы продлятся практически больше двух недель. Этого достаточно много, я считаю.

- Мне трудно говорить, я пенсионерка и для меня каждый день праздник.

- Я думаю, что нет. И так много отдыхаем.

- Конечно, правильно. Надо, чтобы люди отдыхали и радовались.

- Положительно отношусь, правильное решение.

- Я думаю, что 31 надо сделать рабочим днём. Нечего отдыхать. Экономика, страна, в каком состоянии? Надо работать! Надо поднимать экономику, я думаю так.

- Я считаю, что нужно до апреля. До апреля всем отдыхать, потому что мы в этом году перетрудились.

- У меня совсем другой распорядок и образ жизни, нежели у госслужащих, поэтому я даже не в теме. Мне кажется, что это полезно. Я Новый год не справляю, я работаю в Новый год. Я работаю в сфере обслуживания, поэтому Новый год уже давно перестал быть Новым годом, так как я работаю для людей в это время.

- Я считаю, что нужно посвятить его себе, нужно прислушаться к себе. Ты хочешь отдохнуть, ты хочешь поработать, ты хочешь заняться какими-то своими делами. Я думаю, это очень важно, потому что, если ты не будешь прислушиваться к себе, то ты не сможешь продуктивно работать.