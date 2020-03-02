ОПРОС: Можно ли с помощью силы воспитывать детей?

Можно ли с помощью силы воспитывать детей? Журналисты «Арктик-ТВ» попытались получить ответ на этот вопрос у мурманчан:

- Нет. Плохой опыт, мне кажется.

- Ко мне тоже применяли силу. Надо избегать насилия над детьми.

- Людей бить нельзя.

- Что значит бить? Это должно быть наказуемо.