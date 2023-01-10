Опрос: мурманчане мечтают об отдыхе, карьере, учёбе и здоровье...
Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала у мурманчан, чего они больше всего ждут и что хотят сделать в наступившем году:
- Не знаю. Стать чуточку счастливее, чем в прошлом, заработать немножко больше денег, родить ещё одного ребёнка и расширить жилплощадь.
- Основная цель, наверное, я немножко увлекаюсь цветами, поэтому хочу, чтобы мой газон в этом году немножко порадовал меня в новом ракурсе, с новыми цветами, новыми возможностями. Уже сейчас планирую, что посадить, что пересадить и чем удивить своих соседей и горожан.
- Я хочу выучить английский язык.
- Хочу стать мастером спорта.
- На море съездить. На море! Без болезней год провести. Мирное небо чтобы было.
- У меня в планах большой карьерный рост. Хочу поступить, высшее образование ещё одно получить.
- В этом году моя внучечка пойдёт в школу. И я с радостью буду, так сказать, готовить её к этому, направлять и радоваться вместе в ней.
- Хочу, наверное, переехать в Питер. Через два дня уезжаю.
- Учиться хочется и получить дополнительное образование, вкатиться в АЙТИ, получать денежки, не выходя из дома, лёжа в тёплой кроватке. Это же классно, когда не нужно ходить на работу.
- Посетить другие города, попутешествовать. Мне хотелось всей семьёй поехали куда-нибудь отдохнуть.
- Чтобы мы были счастливы, чтобы наши дети были счастливы, чтобы у нас было больше веселья.
Хочется путешествовать! В Крым!! Поехать в Крым. Хочется заниматься спортом, а самое главное – хочется быть здоровым.
- Хочу котёнка! Собачку! И котёнка, и собачку.
- Хочу в Калининград, это моя цель. Летом я обязательно туда поеду.
- Наш план – съездить в отпуск и, конечно, хорошо отдохнуть. Да, чтобы ребёнок закончил хорошо год учебный.