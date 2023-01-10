Опрос: мурманчане мечтают об отдыхе, карьере, учёбе и здоровье...

Год начался, итоги подведены, пришло время ставить новые цели. А намечаете ли вы планы на 2023 год? Например, куда-то съездить, что-то изучить и попробовать.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала у мурманчан, чего они больше всего ждут и что хотят сделать в наступившем году:

- Не знаю. Стать чуточку счастливее, чем в прошлом, заработать немножко больше денег, родить ещё одного ребёнка и расширить жилплощадь.

- Основная цель, наверное, я немножко увлекаюсь цветами, поэтому хочу, чтобы мой газон в этом году немножко порадовал меня в новом ракурсе, с новыми цветами, новыми возможностями. Уже сейчас планирую, что посадить, что пересадить и чем удивить своих соседей и горожан.

- Я хочу выучить английский язык.

- Хочу стать мастером спорта.

- На море съездить. На море! Без болезней год провести. Мирное небо чтобы было.

- У меня в планах большой карьерный рост. Хочу поступить, высшее образование ещё одно получить.

- В этом году моя внучечка пойдёт в школу. И я с радостью буду, так сказать, готовить её к этому, направлять и радоваться вместе в ней.

- Хочу, наверное, переехать в Питер. Через два дня уезжаю.

- Учиться хочется и получить дополнительное образование, вкатиться в АЙТИ, получать денежки, не выходя из дома, лёжа в тёплой кроватке. Это же классно, когда не нужно ходить на работу.

- Посетить другие города, попутешествовать. Мне хотелось всей семьёй поехали куда-нибудь отдохнуть.

- Чтобы мы были счастливы, чтобы наши дети были счастливы, чтобы у нас было больше веселья.

Хочется путешествовать! В Крым!! Поехать в Крым. Хочется заниматься спортом, а самое главное – хочется быть здоровым.

- Хочу котёнка! Собачку! И котёнка, и собачку.

- Хочу в Калининград, это моя цель. Летом я обязательно туда поеду.

- Наш план – съездить в отпуск и, конечно, хорошо отдохнуть. Да, чтобы ребёнок закончил хорошо год учебный.