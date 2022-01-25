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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.22 19:30

Опубликован Дизайн-код арктических поселений

Проект курировали Минвостокразвития и Минстрой России. Документ содержит требования и рекомендации для работы с визуальной средой арктических и северных поселений, которые могут быть дополнены каждым муниципалитетом, исходя из региональных особенностей и потребностей.

Разработка единого регламента связана с схожестью проблем визуального загрязнения городской среды. Большинство населенных пунктов нашей страны страдают от избыточной рекламы, неудачно подобранных колористических решений, некачественных материалов отделки фасадов, элементов ограждений или освещения. Кроме того, специфика Севера и Арктики (например, экстремально низкие температуры, высокие снеговые и ветровые нагрузки, полярная ночь и полярный день, вьюги, туманы, длительный зимний период) по сей день остаётся почти неучтенной в существующих и разрабатываемых документах по развитию и благоустройству среды.

В подготовленном документе, в частности, отображены уникальные элементы, характерные для зданий и городской среды арктических и северных территорий, такие как улавливающие экраны, форточки для микропроветривания, приставные короба, размещаемые на окнах (для хранения в зимний период продуктов), приставные входные тамбуры, крытые галереи. Отдельное внимание уделено вопросам освещения, навигации, колористики зданий с учетом природно-климатических особенностей Севера. Документ находится в открытом доступе.

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