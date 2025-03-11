Опубликована деловая программа Международного форума «Арктика – территория диалога»

Она включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

На одном из них участники оценят текущее состояние Северного морского пути и определят стратегические перспективы Арктики в глобальной логистике.

Запланировано обсуждение совершенствования мер поддержки для бизнеса, работающего в условиях Крайнего Севера, развитие добычи полезных ископаемых и повышение доли туристических поездок в Заполярье.

Один из треков станет площадкой для обсуждения инфраструктурных проектов, господдержки северного завоза и гармонизации отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера.

Отдельное внимание уделят возможностям профессионального роста и построения карьеры в Арктике. Особый фокус будет на научных исследованиях.

С 18 по 21 марта состоится презентация итогов Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике».

В рамках деловой программы запланировано и совместное заседание комиссий Государственного совета России.