Опубликована деловая программа Международного форума «Арктика – территория диалога»
На одном из них участники оценят текущее состояние Северного морского пути и определят стратегические перспективы Арктики в глобальной логистике.
Запланировано обсуждение совершенствования мер поддержки для бизнеса, работающего в условиях Крайнего Севера, развитие добычи полезных ископаемых и повышение доли туристических поездок в Заполярье.
Один из треков станет площадкой для обсуждения инфраструктурных проектов, господдержки северного завоза и гармонизации отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера.
Отдельное внимание уделят возможностям профессионального роста и построения карьеры в Арктике. Особый фокус будет на научных исследованиях.
С 18 по 21 марта состоится презентация итогов Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике».
В рамках деловой программы запланировано и совместное заседание комиссий Государственного совета России.