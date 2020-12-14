Опять поражение, но преданные болельщики «Мурмана» поддержали игроков в борьбе с первоуральцами

Преданные болельщики ХК «Мурман», вооружившись атрибутами для горячей поддержки команды, пришли на стадион «Строитель». В этот раз поединок по хоккею с мячом состоялся с первоуральцами.

Стук клюшек по льду – привычный знак приветствия команд. В этот раз на стадионе «Строитель» встречаются хоккеисты «Мурмана» и игроки из Свердловской области «Уральский Трубник». Некоторые следят за спортивной трансляцией матча из дома, другие выходят на трибуны, чтобы в кругу шумных болельщиков поддержать любимых спортсменов.

Ярко-розовый мяч перемещается технично от игрока к игроку, уследить за ним практически невозможно. А ведь совсем недавно зрители наблюдали за игрой с соседней сопки. Вход на стадион из-за коронавируса был запрещён.

Теперь на «Строитель» пускают только при соблюдении санитарных норм. Красные кресты на трибунах напоминают о социальной дистанции. К выбору масок некоторые посетители подошли с юмором. Вынужденные неудобства-не повод пропускать матч.

Посмотреть на игру настоящих мужчин приходят и мальчишки. Кто знает, возможно, среди этих ребят с шарфами, раскрашенными в клубные цвета, есть будущие чемпионы.

Лёд на стадионе успели качественно подготовить благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта. С помощью организации отремонтировали раздевалки, душевые, трибуны. Да и болельщикам теперь удобнее - новая звуковая аппаратура не искажает звук, комментатора слышно в любом конце стадиона.

Давать прогнозы на победителя -дело неблагодарное, утверждают болельщики. Но шансы одержать победу над первоуральцами у наших точно есть.

Прошлый домашний матч «Мурмана» закончился поражением. В этот раз игроки решили взять своеобразный реванш. Землякам удалось закатить первый мяч при розыгрыше углового. После передачи Николая Гаврилова гол забил Константин Зубарев. Но ближе к концу первого периода первоуральцам удалось перехватить лидерство. Команды ушли на перерыв со счетом 4:2.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Это неприятно, ребята атакуют, стараются, но почему-то положительного результата это не приносит. Я думаю, тренеры сейчас пообщаются и второй тайм, надеюсь, будет другим».

Во втором периоде мурманчане так и не смогли завоевать преимущество на льду. Гостевая команда крепко держала оборону. Итоговый счёт – 3:5 в пользу «Уральского Трубника».

Алексей Жеребков, главный тренер ХК «Уральский трубник»: «Во втором тайме отдали инициативу сопернику, своей контригры не предоставили, но поймали соперника на ошибке и забили пятый гол».

После третьего домашнего поражения подряд ХК «Мурман» оказался на последнем месте в турнирной таблице. Следующую игру команда проведёт в Архангельске против местного «Водника».