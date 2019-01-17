Опять проиграли - хоккейный клуб «Мурман» провёл очередную игру

В очередном матче подопечные Сергея Чернецкого играли в гостях против новосибирского «Сибсельмаша».

Первый тайм мурманчане провели неудовлетворительно. На протяжении восьми минут им пришлось играть в восемь полевых игроков, чего ещё не происходило за весь сезон. За это время новосибирцы смогли распечатать ворота Максима Янова. Однако грамотная игра в меньшинстве позволила мурманчанам не допустить ещё больших ошибок у своих ворот, хотя до окончания тайма хозяева смогли забить ещё три мяча в ворота нашей команды. На перерыв «Мурман» ушёл со счётом 4:0.

Во втором тайме мурманчане взяли игру в свои руки и на 53 минуте Алексей Гладышев забил гол с передачи Константина Зубарева. Через 17 минут Гладышеву вновь удалось поучаствовать в голевой атаке, но уже в качестве ассистента. Мурманчане и дальше продолжили свой натиск, и на 88 минуте в ворота сибиряков залетел третий мяч.

Сейчас заполярный клуб занимает 12 место в российской супер лиге, имея в своей копилке 14 очков. «Во втором тайме, так скажем, пришлось раскрываться, так как счёт уже был большой, - комментирует ход игры Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман». – Увеличили прессинг на поле, забили три гола. Но времени нам не хватило выйти на ничью».