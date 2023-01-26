Опять проиграли! ХК «Мурман» встретился на своём поле с «СКА-Нефтяник»

ХК «Мурман» встретился на домашнем поле с командой «СКА-Нефтяник». Дальневосточные хоккеисты - одни из лидеров чемпионата России по бенди.

Уже в начале первого тайма клуб из Хабаровска захватил инициативу, закинув в ворота «Мурмана» 4 мяча. Наши хоккеисты опомнились только под конец сорокапятиминутки, ушли на перерыв со счётом 4:1. Впрочем, после короткой паузы существенно сократить разрыв нашей команде не удалось.

Заполярные спортсмены пропустили ещё два мяча, а ответить получилось только одним. В итоге счёт на табло застыл на отметке 6:2 в пользу гостей

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Мы не очень хорошо двигались… Тяжёлый был сегодня матч».

28 января «Мурман» дома примет иркутскую «Байкал-Энергию». Начало матча на стадионе «Строитель» в 13.00.