Опыт, полученный во время спецоперации, используется во время учений

На Заполярных полигонах Мурманской области мотострелки Северного флота совершенствуют свою боевую выучку на гусеничной технике, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

На Заполярных полигонах Мурманской области мотострелки Северного флота совершенствуют свою боевую выучку на гусеничной технике, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Занятия по вождению с экипажами многоцелевых легкобронированных тягачей и танков проводят офицеры, вернувшиеся в свои подразделения во время плановой замены. Вождение боевых машин отрабатывается по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе колонны.

Во время занятий командиры подразделений также совершенствуют навыки приёма и передачи сигналов по управлению группой, движения по дорогам и колонным путям, действия при налёте авиации противника и преодолении условно заражённых участков