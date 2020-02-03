Опытные москвичи пополняют правительство нашего региона

В региональном правительстве кадровые изменения. Теперь сферу тарифного регулирования, ЖКХ и энергетики в правительстве Мурманской области будет курировать Юрий Сердечкин.

Новый вице-губернатор до назначения возглавлял отдел жилищной политики и коммунального хозяйства Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. Курировал вопросы жилищной политики и коммунального хозяйства в статусе помощника заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Представляя нового члена правительства, Андрей Чибис отметил многолетний опыт работы Юрия Сердечкина и пожелал успехов в реализации всех задач.

Юрий Сердечкин женат, воспитывает троих детей .