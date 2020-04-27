Оранжевые человечки посетили ЗАГС Мурманска

В обычное время в зал бракосочетаний мурманского ЗАГСа гостей в таких костюмах никто бы не пустил. Согласитесь, химзащита оранжевого цвета выглядит уж очень непразднично. Но сегодня повод другой, специалисты МЧС ведут дезинфекцию помещений.

На то, чтобы обработать все помещения ЗАГСа, а это примерно 800 квадратных метров, у специалистов уходит около часа. Хлорсодержащий раствор под давлением равномерно распыляют на все поверхности.

Сотрудники учреждения перед процедурой дезинфекции немного нервничали за целостность декоративного убранства, переживали, что живые цветы, вазы или техника могут пострадать.

Напомним, что отдел ЗАГС продолжает работу, но по предварительной записи. Так же молодожёны могут оформить свои отношения, только без присутствия свидетелей и гостей, наличие масок во время торжественной церемонии приветствуется.