«Норникель» приобрёл для Мончегорской центральной районной больницы четыре аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди раскрываются в многообразии увлечений и добрых дел
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.20 19:30

Оранжевые человечки посетили ЗАГС Мурманска

В обычное время в зал бракосочетаний мурманского ЗАГСа гостей в таких костюмах никто бы не пустил. Согласитесь, химзащита оранжевого цвета выглядит уж очень непразднично. Но сегодня повод другой, специалисты МЧС ведут дезинфекцию помещений.

На то, чтобы обработать все помещения ЗАГСа, а это примерно 800 квадратных метров, у специалистов уходит около часа. Хлорсодержащий раствор под давлением равномерно распыляют на все поверхности.

Сотрудники учреждения перед процедурой дезинфекции немного нервничали за целостность декоративного убранства, переживали, что живые цветы, вазы или техника могут пострадать.

Напомним, что отдел ЗАГС продолжает работу, но по предварительной записи. Так же молодожёны могут оформить свои отношения, только без присутствия свидетелей и гостей, наличие масок во время торжественной церемонии приветствуется.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)03:15«Медленное ТВ-Камин».06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На северо-западе ещё на 1,7%, до 170 рублей за килограмм, подешевела пикша-PRO Валюту (16+)С территории стройки в Белокаменке и мышь не проскочит-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 489 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика