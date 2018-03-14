Оранжевые коты оказали поддержку «своим собратьям» в приюте

Жители города заметили около приюта для бездомных животных трёх оранжевых «котов». Люди, желающие остаться инкогнито, облачились в кошачьи костюмы и таким креативным способом доставили огромный пакет с влажными кормами в дар четвероногим.

Напомним, в середине февраля вандалы устроили погром в приюте - разбили стекла, разломали мебель, разбросали запасы корма и распустили из вольеров всех собак.

Мурманчане охотно откликнулись на беду и привезли для животных корм, одеяла и бытовую химию. И сейчас неравнодушные продолжают оказывать помощь этой организации и таким оригинальным способом.