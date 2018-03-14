День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.18 19:30
Оранжевые коты оказали поддержку «своим собратьям» в приюте
Жители города заметили около приюта для бездомных животных трёх оранжевых «котов». Люди, желающие остаться инкогнито, облачились в кошачьи костюмы и таким креативным способом доставили огромный пакет с влажными кормами в дар четвероногим.
Напомним, в середине февраля вандалы устроили погром в приюте - разбили стекла, разломали мебель, разбросали запасы корма и распустили из вольеров всех собак.
Мурманчане охотно откликнулись на беду и привезли для животных корм, одеяла и бытовую химию. И сейчас неравнодушные продолжают оказывать помощь этой организации и таким оригинальным способом.
Комментарии
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Последние комментарии
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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