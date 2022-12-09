Ординаторам и студентам медицинских вузов, проходящим целевую подготовку для медорганизаций региона, повысят стипендию

Ординаторам, если закон примут, выплачивать ежемесячную стипендию будут в размере 10000 рублей; студентам медицинских вузов по 3000 рублей, а при условии сдачи промежуточной аттестации на оценки «отлично» или «хорошо» - в размере 6000 рублей.