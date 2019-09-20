Минобороны разработало поправки, которые позволят военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

Сейчас в правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. «Фактически проживающих» будут выявлять по месту их работы или учебы - учреждения и организации обяжут сообщать о потенциальных призывниках в комиссариаты. Издание пишет, что такая мера искоренит основной способ уклонения от армии, а также облегчит поступление в военный вуз и на службу по контракту тем, у кого есть проблемы с регистрацией.

Ориентировочно поправки вступят в силу в конце 2019 года.

В мае правительственная комиссия одобрила инициативу увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, а также за несвоевременное сообщение об изменении семейного статуса, места жительства, работы или учебы.