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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.19 19:30

Организации обяжут сообщать о потенциальных призывниках в комиссариаты

Минобороны разработало поправки, которые позволят военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

Сейчас в правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. «Фактически проживающих» будут выявлять по месту их работы или учебы - учреждения и организации обяжут сообщать о потенциальных призывниках в комиссариаты. Издание пишет, что такая мера искоренит основной способ уклонения от армии, а также облегчит поступление в военный вуз и на службу по контракту тем, у кого есть проблемы с регистрацией.

Ориентировочно поправки вступят в силу в конце 2019 года.

В мае правительственная комиссия одобрила инициативу увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, а также за несвоевременное сообщение об изменении семейного статуса, места жительства, работы или учебы.

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