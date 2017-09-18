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День за днём с «Арктик-ТВ»18.09.17 19:30

Организаторов фестиваля «Гольфстрим» поощрили за хорошую работу

Спортивный фестиваль «Гольфстрим – 2017» оказался более массовым, чем в прошлые годы. Под Кольским мостом  провели соревнования по 14 видам спорта, в том числе и международный заплыв через Кольский залив. Поддержать спортсменов пришли тысячи жителей Мурманска и области. Для того, чтобы фестиваль оказался настолько масштабным, администрация города Мурманска приложила неимоверные усилия. Наравне с ними работали и представители бизнеса и общественных объединений.

Огромное количество спортсменов и более десяти тысяч зрителей. Настолько масштабных событий в Мурманске не видели уже давно. Фестиваль «Гольфстрим» в этом году стал площадкой для состязаний по 14 видам спорта. Среди которых были и традиционный заплыв через залив, и забег по мосту, и чемпионаты по пляжному волейболу, парковым шахматам и футболу на песке.

- Понятно, что комитет по физкультуре один  ничего бы не смог сделать без поддержки сторонних организаций, - отметила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому мы видим здесь и представителей силовых структур, и военных ведомств, предприятий, которые не только спонсорскую помощь оказывали, но и принимали непосредственное участие во многих конкурсах и турнирах.

Тех, кто оказывал помощь в организации фестиваля, ждут награды от городской администрации. Среди награждённых и Дмитрий Ходий, президент Федерации автомобильного спорта города Мурманска. За его плечами уже, наверное, сотни организованных автосоревнований, но на «Гольфстриме» представители федерации выступили впервые.

- Необычная для нас была площадка,  - отмечает Дмитрий Ходий, президент Федерации автомобильного спорта города Мурманска. - Она небольшая, поэтому некоторые сложности возникли с установкой ограждений. Но всё было сделано. Я считаю, что провели гонку  успешно.

Помимо тех, кто организовывал соревнования, заслуженные награды получили и люди, следившие за безопасностью фестиваля. В их числе оказались полицейские, военные и спасатели, которые следили за проведением заплывов и помогали спортсменам согреться после того, как те оказывались на берегу.

- Это очень тяжёлая техническая задача, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Те высокие оценки, которые специалисты мирового уровня в ледовом плавании нам ставят за организацию безопасности заплывов, это очень важно.

Церемония награждения - не повод расслабляться и почивать на лаврах. Подготовка к следующему «Гольфстриму» уже началась и задача минимум, сделать его ещё более массовым и комфортным и  для участников соревнований,  и для зрителей.

 

Комментарии

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