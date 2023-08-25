День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.23 19:30
Организаторы фестиваля искусства «РОСТ» разработали для северян и гостей Мурманска новый маршрут
Он охватывает новые муралы и советские панно, которые есть на домах в Мурманске.
В этом году творческий форум преимущественно проходил в Первомайском округе Мурманска. В качестве основной локации был выбран самый длинный дом России на Кольском проспекте.
Напомним, фестиваль «РОСТ» проводится в Мурманске с 2021 года. За это время в областном центре появилось 43 новых мурала во всех районах города.
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
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Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
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