Организаторы фестиваля искусства «РОСТ» разработали для северян и гостей Мурманска новый маршрут

Он охватывает новые муралы и советские панно, которые есть на домах в Мурманске.

В этом году творческий форум преимущественно проходил в Первомайском округе Мурманска. В качестве основной локации был выбран самый длинный дом России на Кольском проспекте.

Напомним, фестиваль «РОСТ» проводится в Мурманске с 2021 года. За это время в областном центре появилось 43 новых мурала во всех районах города.