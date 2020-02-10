Организаторы кинофестиваля разыскивают героев норвежской программы 1986 года

Организаторы фестиваля «Северный характер» ищут героев программы, снятой 1986 году в Мурманске журналистами норвежского телеканала «NRK». В то время участниками телепередачи были мурманские школьники, спортсмены секций по гимнастике и боксу, артисты театральных и танцевальных секций, подопечные кружка по авиамоделированию.

В Советском Союзе программу так и не увидели, её транслировали только в Норвегии. Однако спустя 34 года увидеть норвежский фильм смогут и российские зрители. В марте на кинофестивале «Северный характер» ленту представит один из авторов. А после просмотра состоится творческая встреча, на которой участники событий поделятся воспоминаниями.

В связи с этим организаторы кинофестиваля разыскивают героев программы. Возможно, некоторые из них до сих пор живут в Мурманске.

На момент съёмок детям было 12-13 лет. Организаторы кинофестиваля уже нашли одну из героинь программы. Ей оказалась известная в Мурманске журналистка Александра Ретунская.

Фотографии других школьников можно найти на страницах кинофестиваля в соцсетях.