Организаторы XV Международного кинофестиваля «Северный характер» подвели итоги

Напомним, событие проходило в Мурманске с 13 по 19 ноября.

Жюри отсмотрело 76 картин в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. Из них девять сняты в Заполярье. В том числе четыре полнометражных фильма и два сериала.

Среди участников было немало работ зарубежных кинематографистов: Белоруссии, Казахстана, Ирана, Армении, Швеции, Норвегии, Китая и других.

Обладателем Гран-при фестиваля стал фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссёра Любови Борисовой.

С полным списком победителей в каждой из номинаций можно ознакомиться на сайте проекта.

Ещё одним сюрпризом для заполярного зрителя стала премьера первых двух серий сериала «Полярный-3», который российский зритель увидит только 20 ноября. А на традиционном кинематографическом медиафоруме местные и федеральные эксперты обсуждали тему «Кинообразование в Арктике. Как попасть в большую индустрию из региона?».