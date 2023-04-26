Организаторы XXIII открытого фестиваля молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2023» подвели окончательные итоги

Напомним, одни из главных призов – поездка на стажировку в Москву.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, «НаМОДнение-2023», площадкой для которого стал Мурманский областной художественный музей, включал несколько номинаций: «Fashion-видео», «Эскиз. Лучшая графическая работа», «ОТКРОВЕНИЕ», «ART-couture».

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «В своё время фестиваль был придуман как одноразовая акция».

В конкурсе «Откровение», номинация «МОДНАЯ АРКТИКА» победила коллекция «Алогизмы» Образцового детского коллектива «Театр моды «Самосотворение» из Снежногорска. А в конкурсе «ART-couture» отметили творческий коллектив «ДизТ» из МАГУ.

Евгения Владимирова, персональный стилист, член жюри фестиваля «НаМОДнение»: «Наши молодые дизайнеры и начинающие дизайнеры преуспевают в моде. Молодые дизайнеры очень тонко её чувствуют и как раз на эскизах мы это видим, на сколько много новых появляется деталей, новых решений».

На стажировку в Москву отправят студентку Мурманского технологический колледж сервиса Веронику Попову. Во время фестиваля она поразила жюри своей коллекцией «Переплёт времён». Так же в столицу России поедет и студентка арктического университета Елизавета Проворова.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Каждый год команда музея делает так, чтобы молодые художники почувствовали, что к ним относятся очень внимательно. И мы слышим тенденции времени».

Но и это не все награды. Представлять Мурманскую область на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» будет театр моды «Очарование» Дома детского творчества им А. Бредова из Мурманска.

Всего же в фестивале «НаМОДнение-2023» приняли участие более 300 человек из Санкт-Петербурга, Омска, Вологды, Петрозаводска, Архангельской и Мурманской областей, которые представили 30 коллекций одежды.