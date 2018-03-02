Оригинальное селфи на выборах сделает вас знаменитым!

В Мурманске успешно реализуется федеральный проект «Фото на выборах», в котором может принять участие любой гражданин старше 18 лет.

По правилам конкурса нужно сделать селфи в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных возле избирательных участков, выложить снимок в социальную сеть «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск.

Победителями станут те участники, которые наберут большее количество лайков под своей фотографией, размещенной на официальном сайте конкурса мойфотовыбор51.рф. Жюри так же оценит и художественную составляющую работ, оригинальность и другие отличительные черты.

Для победителей в номинациях предусмотрены интересные призы, например, смартфоны и планшеты. Приём конкурсных работ завершится 20 марта, а в начале апреля будут подведены итоги конкурса и награждены победители и призеры.

- Мне бы очень хотелось призвать всех наших земляков, всех неравнодушных людей, во-первых, 18 марта прийти осуществить свой гражданский долг, принять участие в конкурсе, сделать красивую, интересную и оригинальную фотографию, выложить её в социальную сеть со специальными хештегами и следить за результатами конкурса, - агитирует Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи», организатор конкурса «Фото на выборах». - Мы очень надеемся, что в молодёжной среде этот конкурс найдёт должный отклик.