Оригинальные свечи раскрывают красоту и женственность каждой участницы конкурса красоты «Сияние Арктики»

Участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» усердно готовятся к своим выступлениям на финале второго сезона.

В плотном графике красавиц порой не остается времени на себя, поэтому организаторы пригласили участниц на мастер-классы, которые помогут девушкам раскрыться с другой стороны.

Участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» учатся раскрывать свою женственность с разных сторон. В этот раз выбор пал на создание ароматических свечей, для которых девушки подбирали запахи.

Галина Скибяк, организатор и руководитель конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Сегодня мы проводим мастер-класс по изготовлению индивидуальных свечей. Именно под свой запах, под свои предпочтения они сделают свечку. У нас нет жёстких критериев, мы девочек не подгоняем под какие-то стандарты. Мы, наоборот, подчеркиваем их индивидуальность».

Дарья Потенко впервые участвует в конкурсе красоты и уже подружилась со многими конкурсантками.

Дарья Потенко, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Необычно, очень интересно, волнительно. Много в себе преодолеваешь. Присутствует волнение постоянно. Знакомства. Девчонки все классные. Мы очень разные, но такие интересные, такие необычные, каждая со своей историей. Очень-очень нравится».

Конкурс понравится и домочадцам, ведь изготовленные вручную свечи, участники мастер-класса заберут домой.