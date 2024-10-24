Оркестр русских народных инструментов выступил на сцене филармонии с золотым тенором России Евгением Южиным

Концерт был подготовлен к 80-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Великая Отечественная война стала большим испытанием для советского народа. За победу бились как на фронтах, так и в тылу огромной страны. Тогда появлялись новые прифронтовые песни, которые не только отражали события тех лет, но и грели душу и призывали к подвигу.

Композиции, которые помогали не падать духом на фронтах ещё 80 лет назад, исполнили на сцене Мурманской областной филармонии.

Тимур Мадаминов, дирижёр оркестра русских народных инструментов «Полярис»: «Те песни очень близки, они с детства с нами. Осталось ещё то поколение бабушек и дедушек, которые нам эти песни передают. Ещё, когда я учился в школе, мы на уроке музыки все эти песни проходили. Мы сами, когда занимаемся оркестром, мы сами и поем. Я, в основном, этим грешу, а наш руководитель меня постоянно останавливает: «Тимур, не пой!». А невозможно не петь».

Сейчас со всей России осталось чуть больше 10 тысяч ветеранов, которые боролись за свободу Советского Союза и будущее своих детей и внуков. Именно им и был посвящён концерт к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Песни, исполненные на сцене Мурманской областной филармонии, знают не только люди, пережившие нелёгкие времена Великой Отечественной войны, но и те, кто родился уже в современной России.

Елена Гусева, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Полярис»: «У нас программа из двух частей. Первую мы посвятили военным песням, любимым песням, а вторая часть - это советские времена, советские песни. Это все наши любимые песни».

Коллективу «Поляриса» выпала честь не только выступить на сцене филармонии в такую знаменательную дату, но и сделать это с золотым тенором России в одной команде. Большинство прозвучавших песен выбрал Евгений Южин сам.

Евгений Южин, золотой тенор России: «Для меня всегда песни военных лет – это особенные песни. Мне кажется, что они существуют в нашей крови, как генетический код. Поэтому они будоражат разные поколения. Новые, которые приходят, по-другому их воспринимают, по-другому чувствуют, переживают, да и потом история. История диктует, конечно».

Сейчас все эти песни не только напоминают о тяжёлых событиях тех лет. Они также поднимают боевой дух солдат в зоне специальной военной операции.