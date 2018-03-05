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День за днём с «Арктик-ТВ»05.03.18 19:30

«Орлы» и «Солнечные» устанавливали рекорды во время праздника «Родной двор - родной город»

Установить личный рекорд в одной из спортивных дисциплин могли участники праздника «Родной двор - родной город». В прошедший выходной мероприятия зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» развернулось на новом стадионе в микрорайоне Мурманска Росляково.

Пока праздник не начался можно вдоволь поиграть с реквизитом, который организаторы акции используют в эстафетах между командами. Таких интересных спортивных снарядов на обычном уроке физкультуры в школе не увидишь. Большое, в рост взрослого человека колесо, заполненное воздухом, вызвало у сорванцов настоящий ажиотаж. Юные северяне отчаянно пытались нащупать пределы прочности инвентаря и катались внутри целыми компаниями. Кто-то не помещался, выпадал за пределы игрушки, но остальных смельчаков это не останавливало. Хорошо, что падать выдумщикам приходилось на искусственный газон, очищенный от снега, на котором менее экстремальные участники состязания в это время играли в футбол.

Открывали фестиваль «Родной двор – родной город» в Росляково ярко. Перед участниками игр выступил один из танцевальных коллективов города. После номера самодеятельности всех желающих принять участие в стартах пригласили на шуточную разминку. Дети с удовольствием тянулись и выполняли нехитрые упражнения. Хотя праздник носит статус семейного, взрослые чаще всего скромно, вооружившись камерами, предпочитают смотреть на происходящее со стороны.

- Городской проект «Родной двор – родной город» служит тому, чтобы показать жителям Мурманска, то, как весело, интересно можно проводить досуг просто прямо окнами собственного дома, в собственном дворе, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

«Орлы» и «Солнечные» - такие названия были у соревнующихся команд. Причём первая сборная, несмотря на произвольный принцип формирования, с самого начала захватила лидерство. Ребята, большая часть которых занимается в спортивных секциях, беспроблемно справлялись с заданиями, будь то обычный бег на перегонки или экзотическая смесь хоккея и футбола.

Напомним, стадион в Росляково открыли в декабре прошлого года. До этого в бывшем военном посёлке не было столь крупных спортивных объектов. Размахнулись так, что спорткомплекс стал самым большим среди доступных для жителей Мурманска. Перечислять достоинства всех площадок от футбольного поля до хоккейного корта можно долго, а вот то, что строители умудрились вписать в ландшафт даже лыжную трассу, действительно вызывает и уважение и удивление.

- Здесь лыжня делает большой круг, а дальше идет вокруг стадиона, - поясняет Илья Кузнецов, житель микрорайона Росляково. - Готовит трассу тренер, он её на снегоходе укатывает, а потом мы с детьми гоняем.

Такие праздники специалисты городского спорткомитета устраивают на площадках в каждом дворе Мурманска в выходные дни. Проще всего узнать о событии через официальную группу проекта «Родной двор» в социальной сети «ВКонтакте», там же можно найти фотографии с уже состоявшихся соревнований и отчёты о новых рекордах.

 

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