Чем занимаются орлы за рулем и другие приключения на заснеженных дорогах Мурманска ждут вас в новой подборке с камер видеорегистраторов.

На транспортной развязке вблизи областного центра, снегоуборочная машина не подняла ковш и скинула снежную массу на автомобили снизу, среди которых оказался и владелец регистратора.

Весьма неоднозначный маневр, совершенный водителем внедорожника на Кооперативной, безусловно, заслуживает порицания, но в этом видео самым интересным оказался комментарий водителя, который забавно посетовал на нарушителя.

Страшная авария едва не случилась возле средней «мореходки». Водитель кроссовера двигался на высокой скорости по левой полосе, а владелец легковушки не увидел его и решил перестроиться. В итоге одному из участников движения, чтобы уйти от столкновения пришло выехать на встречную полосу.

На следующем видео у водителя постоянно включается система курсовой устойчивости и это неудивительно, ведь сейчас, пожалуй, самое скользкое время на Мурманских дорогах и мы напоминаем всем автовладельцам о том, что нужно быть осторожнее.