Орудия лова рыбы, о которых знают во всем мире уже 33 года

Их производит в Калининградской области компания «Фишеринг Сервис», которая пришла в Мурманск в рамках программы импортозамещения.

Сегодня промысловики вынуждены работать в непростых условиях санкций. Норвегия закрыла порты для российских рыбаков: инфраструктура, расходники и обслуживание для тралов там уже недоступны. Помочь нашим рыбодобытчикам бесперебойно работать в сложных условиях – главная задача этой калининградской компании.

Калининград и Мурманск славятся своими большими портовыми и рыболовными мощностями. Неподалеку от Калининграда, в городе Пионерский, успешно работает компания «Фишеринг сервис». В этом году организация, которая входит в число крупнейших по производству пелагических и донных тралов, отмечает 33 года деятельности.

Чтобы лучше понять специфику такого серьёзного производства журналисты «Арктик-ТВ» отправились в научно-исследовательский центр «Фишеринг сервис». Здесь расположен гидролоток – огромный бассейн, вмещающий 700 тонн воды, в котором находится уменьшенная версия рыболовного трала. Тут тестируют новые разработки орудий лова и заказы рыбопромысловых компаний.

Руководитель гидроканала научно-исследовательского центра «Фишеринг сервис» Михаил Назаркин, который работает с момента основания организации, рассказал, что данная модель разноглубинного трала - уменьшенная в 60 раз версия настоящего, которым добывают рыбу на судах. За одно траление таким большим орудием можно выловить до 200 тонн рыбы.

Михаил Назаркин, руководитель гидроканала научно-исследовательского центра компании ООО «Фишеринг сервис»: «Чтобы изготовить орудие лова нужно от заказчика получить информацию о размерах судна, мощности главного двигателя, способе выливки улова. Исходя из этого наш конструкторский отдел разрабатывает чертежи, по ним изготавливается уменьшенная модель, опускается в лоток и уже рассматривается. Чтобы все ниточки, подборы, сборочные, все сетные части были равномерно обтянуты. И мы сразу видим, где компьютер ошибся, а где изготовитель. Ошибки эти устраняются и тогда орудие лова запускается в производство».

«Фишеринг сервис» занимается полным циклом производства тралов, в том числе сервисным обслуживанием в течение всего срока эксплуатации. Кстати, специалисты создают орудия лова по собственным технологиям. Один из примеров - абсолютно новый способ изготовления пэнропов, причём из материалов своего производства.

Владимир Опанасенко, начальник технологического отдела компании ООО «Фишеринг сервис»: «Необходимо было защитить сам оган, для этого мы бронежилет на него надели. Нужно было кончик, который торчал, засунуть внутрь, чтобы он не находился внешне. Мы это сами изобрели и заправили. Это ноу-хау по изготовлению пэнропов. Исходя из этого, мы многим предприятиям, которые работал на крученном канате или плетеном, начали предлагать именно пэнропы. И даже со стандартной серией они выбирали не на барабан, а эти. Поработав с нашими материалами, они сказали, что они более дорогие, но лучше ходят. И лучше себя ведут в процессе: постановке трала, выборке трала и шумовой эффект определённый создаёт».

Именно специалисты «Фишеринг сервис» разработали материалы, которые позволили увеличить срок службы тралов до 10 раз. Компании принадлежит несколько международных патентов и большое количество товарных наименований. Тралами «Фишеринг сервис» рыбопромысловые суда ежегодно вылавливают более 4 млн тонн рыбы в российской экономической зоне. Покупателями продукции являются крупнейшие рыболовные компании нашей страны. Сейчас, в непростой период санкционных ограничений, основной упор сделан на производство продукции для отечественного рынка. И в Мурманске об этих тралах знают давно. Компании «Норебо», «Мурман», «Робинзон», «Антей», «Пелагика», «Азимут», «Норд Пилигрим» и «Мурманский траловый флот» уже выбрали сети «Фишеринг сервиса» для работы.

Кстати, сейчас для Мурманского тралфлота компания создаёт окуневые тралы и производит ремонт орудий лова.

Есть ещё одна интересная история о рыбопромысловой революции в столице Заполярья, которая произошла благодаря сотрудничеству с калининградской компанией.

Юрий Дикун, старший мастер добычи, технолог компании ООО «Фишеринг сервис»: «Начиная с 2004 года наша компания стала производить тралы с длиной подбора более 160 метров. До этого их производили с длиной подбора около 100 метров, что сказывалось на облове скоплений рыбы. Промысловое судно «Адмирал Шабалин» все-таки купило у нас трал с большой площадью облова скоплений, и он сделал революцию. Трал назывался «Шквал». Работали на рыбе путассу. Хотя было незначительное скопление рыбы, но мы смогли успешно её вылавливать. Затем было принято решение попробовать трал «Шквал» на облове скумбрии, которая обычно ловится по верхам. Мы со старшим мастером сделали небольшую модернизацию трала, чтобы он вышел на поверхность. И именно на поверхности облова скумбрии мы добились хороших результатов».

Узнав, как выглядят тралы и почему эти производители такие успешные, журналисты «Арктик-ТВ» решили глубже погрузиться в рыболовный мир и отправились в город Пионерский. Здесь сердце «Фишеринг сервиса» - цеха по производству. Несколько больших павильонов, разбитых по секторам. Тут специалисты изготавливают материалы и плетут тралы.

Анна Карачевская трудится на предприятии почти 27 лет. Свою работу она сравнивает с рукоделием. Петелька за петелькой, шов за швом - бригадир вместе с командой создаёт изделие.

Анна Карачевская, бригадир цеха по производству орудий лова компании ООО «Фишеринг сервис»: «Сначала мы кроим сетную, потом сбиваем части, потом начинаем шиворить её. И вот из производства выходит сетная часть. Потом к сетной с матёнтой делаются великолепные тралы».

На таком серьёзном производстве работает немало и молодых сотрудников.

Роман Кратик, оператор 4 разряда производственного участка №1 компании ООО «Фишеринг сервис»: «Отец когда-то устроился в эту компанию, мне тоже стало интересно, поэтому и я присоединился. Коллектив отличный, сложного ничего нет. Главное, знакомство с машиной, знать правила техники безопасности. Очень хорошая компания «Фишеринг сервис», директор очень хороший. Компания расширяется, всё больше заказов, новые станки, производства. Я не боюсь работы, мне всё нравится, это интересно».

Глядя на результат работы «Фишеринг сервис», с уверенностью можно сказать, что эта компания отличный пример того, как в России умеют делать качественную продукцию с душой и любовью.