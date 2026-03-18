91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизниС 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.26 19:30

Оружие должно быть только в надёжных руках

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о ведомстве, которое в этом году отмечает свое десятилетие. Немногие знают, что у Росгвардии есть отдел, который следит за тем, чтобы оружие не попало в ненадёжные руки.

В Мурманской области зарегистрированы около 17 тысяч владельцев оружия. В пользовании у северян порядка 35 тысяч единиц - от пистолета до увесистого охотничьего ружья. Кому-то лицензия на оружие нужна для защиты, охраны важных объектов, кто-то занимается коллекционированием редких экземпляров, но большинству стандартные гладкостволки нужны для охоты.

Чтобы владеть каким бы то ни было оружием, нужно пройти через главный отсеиватель – отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сама система, на первый взгляд, несложная: собрать все необходимые документы и ждать зелёного сигнала от росгвардейцев, но изнутри происходит более кропотливая работа, ведь на кону спокойствие городов региона. Поэтому каждое заявление здесь проходит многоступенчатую проверку.

Дмитрий Ерохин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области: «После подачи заявления от гражданина мы начинаем свои проверочные мероприятия на предмет отсутствия административных правонарушений, отсутствия судимостей, наличие действительной медицинской комиссии, проверяем обучение и экзамены, которые человек предоставляет, смотрим охотничий билет, тоже проверяем по базе данных. Есть люди, которые уверены, что они могут быть владельцами оружия, но к нам поступает информация по межведомственному взаимодействию, что он когда-то был привлечён к уголовной ответственности, а человек считает, что у него судимость погашена, поэтому обращается к нам за лицензией на владение оружием. И как раз таки даётся 30 рабочих дней на рассмотрение данного заявления».

Межведомственное взаимодействие в этой работе очень важный фактор, так как всё должно работать, как часы, чтобы случай не подвёл и оружие не оказалось не в тех руках. Но есть и те, кто получает лицензию в упрощенном порядке – это военнослужащие, сотрудники полиции и граждане, имеющие классный чин.

Что же происходит потом, когда лицензия получена?

Каждый владелец оружия должен помнить, что лицензию как выдали, так могут и изъять. Законопослушность - само собой разумеющийся фактор, но есть и другие нюансы.

Дмитрий Ерохин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Обязательное условие владения оружием – это наличие дома у гражданина сейфа. Владелец обязан обеспечить условия сохранности оружия, в том числе отсутствия доступа членов семьи. Ключи должны быть постоянно у владельца оружия, никто из членов семьи или приходящие гости не должен иметь доступа к оружию. Передача оружия также исключена во всех случаях. Есть один случай - использования оружия на охоте. Недавно ввели такую норму, когда можно передать. В иных случаях оружие принадлежит человеку, передача исключена».

В случае нарушения любого из правил хранения оружия лицензию отзывают, а человек должен сдать все свои запасы. Кто-то делает это добровольно.

Только за один день отдел Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе может изъять несколько десятков единиц различного оружия. Отказ или изъятие – это, по сути, предотвращенное преступление. Каждый день сотрудники Росгвардии в Мурманске, проверяя кипы бумаг и всматриваясь в лица заявителей, решают главную задачу: сделать так, чтобы оружие попало только в надёжные руки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за 2 года стало меньше-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,51 рубля, доллар вырос почти 1,22 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: из-за снегопадов количество сообщений северян на прошедшей неделе выросло на 67%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»