Оружие должно быть только в надёжных руках

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о ведомстве, которое в этом году отмечает свое десятилетие. Немногие знают, что у Росгвардии есть отдел, который следит за тем, чтобы оружие не попало в ненадёжные руки.

В Мурманской области зарегистрированы около 17 тысяч владельцев оружия. В пользовании у северян порядка 35 тысяч единиц - от пистолета до увесистого охотничьего ружья. Кому-то лицензия на оружие нужна для защиты, охраны важных объектов, кто-то занимается коллекционированием редких экземпляров, но большинству стандартные гладкостволки нужны для охоты.

Чтобы владеть каким бы то ни было оружием, нужно пройти через главный отсеиватель – отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сама система, на первый взгляд, несложная: собрать все необходимые документы и ждать зелёного сигнала от росгвардейцев, но изнутри происходит более кропотливая работа, ведь на кону спокойствие городов региона. Поэтому каждое заявление здесь проходит многоступенчатую проверку.

Дмитрий Ерохин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области: «После подачи заявления от гражданина мы начинаем свои проверочные мероприятия на предмет отсутствия административных правонарушений, отсутствия судимостей, наличие действительной медицинской комиссии, проверяем обучение и экзамены, которые человек предоставляет, смотрим охотничий билет, тоже проверяем по базе данных. Есть люди, которые уверены, что они могут быть владельцами оружия, но к нам поступает информация по межведомственному взаимодействию, что он когда-то был привлечён к уголовной ответственности, а человек считает, что у него судимость погашена, поэтому обращается к нам за лицензией на владение оружием. И как раз таки даётся 30 рабочих дней на рассмотрение данного заявления».

Межведомственное взаимодействие в этой работе очень важный фактор, так как всё должно работать, как часы, чтобы случай не подвёл и оружие не оказалось не в тех руках. Но есть и те, кто получает лицензию в упрощенном порядке – это военнослужащие, сотрудники полиции и граждане, имеющие классный чин.

Что же происходит потом, когда лицензия получена?

Каждый владелец оружия должен помнить, что лицензию как выдали, так могут и изъять. Законопослушность - само собой разумеющийся фактор, но есть и другие нюансы.

Дмитрий Ерохин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Обязательное условие владения оружием – это наличие дома у гражданина сейфа. Владелец обязан обеспечить условия сохранности оружия, в том числе отсутствия доступа членов семьи. Ключи должны быть постоянно у владельца оружия, никто из членов семьи или приходящие гости не должен иметь доступа к оружию. Передача оружия также исключена во всех случаях. Есть один случай - использования оружия на охоте. Недавно ввели такую норму, когда можно передать. В иных случаях оружие принадлежит человеку, передача исключена».

В случае нарушения любого из правил хранения оружия лицензию отзывают, а человек должен сдать все свои запасы. Кто-то делает это добровольно.

Только за один день отдел Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе может изъять несколько десятков единиц различного оружия. Отказ или изъятие – это, по сути, предотвращенное преступление. Каждый день сотрудники Росгвардии в Мурманске, проверяя кипы бумаг и всматриваясь в лица заявителей, решают главную задачу: сделать так, чтобы оружие попало только в надёжные руки.