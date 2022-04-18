ОРВИ, грипп, аллергия и коронавирус – без анализов уже не разобраться

21 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (11), Мончегорске (2) и Кировске (2).

Штамм коронавируса «стелс-омикрон» всё ещё находится на подъёме во многих частях мира, а его симптомы совпадают с симптомами простуды, гриппа и аллергии. Поэтому без тестирования может быть сложно определить, переболели ли вы вирусом. По оценкам экспертов, есть несколько признаков, свидетельствующих о наличии штамма. «У людей, как правило, чаще болит горло. У них также могут наблюдаться заложенность носовых пазух и головные боли», - сказал доктор Клэй Марш в комментариях изданию «Eat This, Not That». По его словам, в Южной Африке, где учёные наиболее полно задокументировали новый «омикрон»-вариант, около 40 процентов этих инфекций были относительно бессимптомными, без потери обоняния и вкуса.